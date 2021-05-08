Galatasaray evinde Beşiktaş'ı 3 golle mağlup etti

Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray evinde Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti.

Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray, evinde Beşiktaş'ı ağırladı.

İki takım da şampiyonluk mücadelesi için çok önemli bir maça çıktı. Maça hızlı başlayan Galatasaray, 11. dakikada Ryan Babel'le 1-0 öne geçti.

İlk yarının büyük bir bölümünü önde götüren sarı-kırmızılılarda Ryan Donk'un Atiba'ya yaptığı hareketin sonucunda Cüneyt Çakır penaltı düdüğünü çaldı.

42' dakikada topun başına gelen Ghezzal topu ağlara gönderdi ve durumu 1-1'e getirdi.

46' dakikada bu kez Galatasaray penaltı kazandı ve Falcao'yla yeniden öne geçerek soyunma odasına 2-1 üstünlükle gitti

GALATASARAY 3 GOLLE GALİP GELDİ

İkinci yarının büyük bir bölümü temposuz geçerken 77. dakikada Arda Turan sahneye çıktı ve Galatasaray'da farkı 2'ye çıkardı.

Ve bu golle maçı galatasaray 3-1 kazanarak altın değerinde 3 puanı hanesine yazdırdı.