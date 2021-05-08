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- Galatasaray evinde Beşiktaş'ı 3 golle mağlup etti
Galatasaray evinde Beşiktaş'ı 3 golle mağlup etti
- Haber Merkezi
- 08.05.2021 - 22:30
- Güncelleme : 08.05.2021 - 22:43
Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray, evinde Beşiktaş'ı ağırladı.
İki takım da şampiyonluk mücadelesi için çok önemli bir maça çıktı. Maça hızlı başlayan Galatasaray, 11. dakikada Ryan Babel'le 1-0 öne geçti.
İlk yarının büyük bir bölümünü önde götüren sarı-kırmızılılarda Ryan Donk'un Atiba'ya yaptığı hareketin sonucunda Cüneyt Çakır penaltı düdüğünü çaldı.
42' dakikada topun başına gelen Ghezzal topu ağlara gönderdi ve durumu 1-1'e getirdi.
46' dakikada bu kez Galatasaray penaltı kazandı ve Falcao'yla yeniden öne geçerek soyunma odasına 2-1 üstünlükle gitti
GALATASARAY 3 GOLLE GALİP GELDİ
İkinci yarının büyük bir bölümü temposuz geçerken 77. dakikada Arda Turan sahneye çıktı ve Galatasaray'da farkı 2'ye çıkardı.
Ve bu golle maçı galatasaray 3-1 kazanarak altın değerinde 3 puanı hanesine yazdırdı.