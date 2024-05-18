Galatasaray evinde, Fenerbahçe deplasmanda etkili Derbide karşılaşacak Galatasaray'ın sahasında, Fenerbahçe'nin de deplasman gösterdiği performans ön plana çıkıyor.

AA

Süper Lig'in 37. haftasında 19 Mayıs Pazar günü derbide karşı karşıya gelecek Galatasaray ile Fenerbahçe'nin iç saha ve deplasman performansları dikkati çekiyor.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak derbiye ev sahipliği yapacak Galatasaray, bu sezon iç sahada ortaya koyduğu başarılı futbol ve sonuçlarla taraftarını sevindirdi.

Genç teknik adam Okan Buruk yönetiminde geçtiğimiz sezon şampiyonluğa ulaşan sarı-kırmızılılar, bu sezon da taraftarı önünde çok zor bir istatistiği elde etti.

Sezona teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde başlayan Fenerbahçe ise özellikle deplasmanda gösterdiği performansla büyük beğeni topladı.

Galatasaray evinde kaybetmiyor

Galatasaray, bu sezon taraftarı önünde ligde oynadığı tüm maçları kazandı.

Sezon boyunca ev sahibi olduğu maçlarda çok baskılı bir oyun ortaya koyan sarı-kırmızılılar, ligde 18 karşılaşmaya Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde çıkarken bu müsabakalarda 54 puan toplamayı bildi.

Söz konusu maçlarda rakip fileleri 51 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde ise sadece 14 gol gördü.

Sarı-kırmızılılar evinde daha golcü

Galatasaray, bu sezon ligde iç sahada attığı gollerle dikkati çekti.

Sarı-kırmızılılar, evinde oynadığı 18 lig maçında ikişer kez 6, üçer kez 4 ve 3, sekiz kez de 2 gol atmayı başardı.

Okan Buruk'un öğrencileri, iki kez de sahadan 1-0'lık skorlarla galip ayrıldı.

Galatasaray, deplasmanda 38 gol atarken, evinde 51 kez bu sevinci yaşadı.

Fenerbahçe deplasmanda farklı

Bu sezon taraftarı önünde istediği performansı sergileyemeyen Fenerbahçe ise deplasmanlarda beklentiyi karşılamayı bildi.

Sarı-lacivertliler, ligde dış sahada şu ana dek 18 müsabakaya çıktı.

Bu karşılaşmaları 15'ini kazanan Fenerbahçe, 3'ünde ise beraberlik yaşarken hiç yenilmedi.

İsmail Kartal'ın öğrencileri, rakip fileleri 39 kez havalandırırken, kalesinde ise sadece 11 gol gördü.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)