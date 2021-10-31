Galatasaray evinde Gaziantep FK'yı rahat geçti

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray evinde Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların golleri Morutan ve Kerem'den geldi.

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, evinde Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. NEF Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar 2-0'lık skorla kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren goller, 45+3. dakikada Morutan ve 73. dakikada Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi.





EVİNDE BİR BAŞKA

Gaziantep FK'ya rakip olduğu son 6 maçta yenilmeyen Galatasaray, bu maçların tamamında en az 2 gol attı. [4 galibiyet, 2 beraberlik] Evinde oynadığı son 8 Süper Lig maçının 7'sinden galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, sadece Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

Bu sonucun ardından son 5 maçta 4. galibiyetini alan Galatasaray, puanını 20 yaparak 6. sıraya yerleşti. Son 5 maçta 11 puan kaybeden Gaziantep FK ise 12 puanla 14. sırada kaldı.





12. HAFTA MAÇLARI

Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, deplasmanda Karagümrük ile karşılaşacakken, Gaziantep FK ise evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek.



