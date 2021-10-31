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- Galatasaray evinde Gaziantep FK'yı rahat geçti
Galatasaray evinde Gaziantep FK'yı rahat geçti
- Haber Merkezi
- 31.10.2021 - 20:58
- Güncelleme : 31.10.2021 - 21:03
Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, evinde Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. NEF Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar 2-0'lık skorla kazandı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren goller, 45+3. dakikada Morutan ve 73. dakikada Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi.
EVİNDE BİR BAŞKA
Gaziantep FK'ya rakip olduğu son 6 maçta yenilmeyen Galatasaray, bu maçların tamamında en az 2 gol attı. [4 galibiyet, 2 beraberlik] Evinde oynadığı son 8 Süper Lig maçının 7'sinden galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, sadece Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu.
Bu sonucun ardından son 5 maçta 4. galibiyetini alan Galatasaray, puanını 20 yaparak 6. sıraya yerleşti. Son 5 maçta 11 puan kaybeden Gaziantep FK ise 12 puanla 14. sırada kaldı.
12. HAFTA MAÇLARI
Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, deplasmanda Karagümrük ile karşılaşacakken, Gaziantep FK ise evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek.