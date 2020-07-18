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    Galatasaray, evinde Göztepe'yi mağlup etti

    Galatasaray, evinde Göztepe'yi mağlup etti

    Galatasaray, sahasında ağırladığı Göztepe'yi 3-1 yendi. Böylece sarı-kırmızılılar 8 maç sonra kazanmış oldu.
    • Haber Merkezi
    • 18.07.2020 - 22:59
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    Galatasaray, evinde Göztepe'yi mağlup etti

    Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında sahasında İzmir ekibi Göztepe'yi konuk etti.

    Mücadelede kazanan taraf 3-1'lik skorla sarı-kırmızılılar oldu.

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    Galatasaray'ın gollerini 60. dakikada Marcelo Saracchi, 81. dakikada frikikten (3,5 yıl sonra) Emre Akbaba ve 90+7. dakikada Yunus Akgün kaydetti. Göztepe'nin tek golü Stefano Napoleoni'den geldi.

    Galatasaray, evinde Göztepe'yi mağlup etti #1

    8 HAFTA SONRA GELEN GALİBİYET

    Bu galibiyetin ardından 8 hafta sonra 3 puanla tanışan sarı-kırmızılılar puanını 55'e yükseltti. Göztepe ise 39 puanda kaldı.

    Süper Lig'de gelecek hafta Galatasaray, Antalyaspor'a konuk olacak. İzmir ekibi ise Sivasspor'u ağırlayacak.

    Galatasaray, evinde Göztepe'yi mağlup etti #2

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