Galatasaray evinde Rizespor'a mağlup oldu

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray evinde Rizespor'la karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadele 4-3 Rizespor'un üstünlüğüyle tamamlandı.

Spor Toto Süper Lig 31. haftasında Galatasaray ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Rizespor, 4-3'lük skorla kazandı.

SAVUNMA HATALARI MAĞLUBİYETİ GETİRDİ

Galatasaray, Christian Luyindama'nın hatası sonrası 2. dakikada Braian Samudio'nun golüyle öne geçti. Galatasaray, 14. dakikada DeAndre Yedlin ile skoru eşitledi. 31. dakikada Emre Akbaba, 25 metreden yaptığı vuruş ile Galatasaray'ı öne geçirdi. 41. dakikada Fernando Boldrin, Marcao'nun hatasını iyi değerlendirdi ve skora eşitliği getirdi.





Rizespor, 54. dakikada DeAndre Yedlin'in ceza sahası içinde elle müdahale etmesi nedeniyle penaltı kazandı. Topun başına gelen Milan Skoda, Rizespor'u bir kez daha öne geçirdi. Galatasaray, 74. dakikada Meriah'ın kendi kalesine attığı golle skoru eşitledi.

Hakem Volkan Bayarslan, 77. dakikada Rizespor lehine penaltı noktasını gödsterdi. Yedlin'in Michalak'a yaptığı faulün ceza sahası dışında olduğuna yönelik VAR uyarısı sonrası hakem serbest vuruş işareti yaptı. Baraj kurulma esnasında Yedlin'in itirazına Volkan Bayarslan ikinci sarı kartını gösterdi ve Galatasaray 10 kişi kaldı.

Rizespor'a galibiyeti getiren golü 90+3. dakikada Fernando Boldrin attı.





GALATASARAY EVİNDE 11 MAÇ SONRA KAYBETTİ

Sahasında 11 maç sonra kaybeden Galatasaray, 61 puanda kaldı. İstanbul'da 17 yıl sonra Galatasaray'ı mağlup eden ve üst üste ikinci kez kazanan Rizespor, puanını 34'e yükseltti.

Galatasaray, milli aradan sonra Hatayspor'a konuk olacak. Çaykur Rizespo ise sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.



