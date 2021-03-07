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    Galatasaray evinde Sivasspor'la berabere kaldı

    Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray evinde ağırladığı Sivasspor'la 2-2 berabere kaldı. Sarı-kırmızılıların golleri Falcao'dan gelirken konuk ekibin gollerini Gradel ve Boyd kaydetti.
    • Haber Merkezi
    • 07.03.2021 - 21:02
    • Güncelleme : 07.03.2021 - 21:09
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    Galatasaray evinde Sivasspor'la berabere kaldı

    Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

    KARŞILIKLI GOLLER

    Sivasspor, 9. dakikada Martin Linnes'in büyük hatası sonrası Max Gradel ile öne geçti. Galatasaray, 14. dakikada Radamel Falcao'nun ceza sahası dışından attığı gol ile skoru eşitledi. Tyler Boyd, 38. dakikada Sivasspor'u öne geçiren golü attı.

    Radamel Falcao, 68. dakikada penaltı vuruşundan skoru eşitledi.

    Galatasaray evinde Sivasspor la berabere kaldı #1

    GRADEL KIRMIZI KART GÖRDÜ

    Sivasspor'da Max Gradel, 90+6. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

    Bu sonucun ardından Galatasaray, puanını 58'e yükseltti. Sivasspor ise puanını 34 yaptı.

    Galatasaray, bir sonraki lig maçında Kayserispor'a konuk olacak. Sivasspor ise sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

    Galatasaray evinde Sivasspor la berabere kaldı #2

    YENİ LİDER BEŞİKTAŞ

    Galatasaray'ın aldığı bu beraberlik sonucunda bir maçı eksik olan Beşiktaş liderlik koltuğuna oturdu.

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