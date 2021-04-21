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    Galatasaray evinde Trabzonspor'la berabere kaldı

    Galatasaray evinde Trabzonspor'la berabere kaldı

    Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, evinde ağırladığı Trabzonspor'la 1-1 berabere kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 21.04.2021 - 21:00
    • Güncelleme : 22.04.2021 - 08:41
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    Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.  Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

    Galatasaray evinde Trabzonspor la berabere kaldı #1

    GALATASARAY 90+6'DA 1 PUANI KURTARDI

    Trabzonspor'u öne geçiren golü 76. dakikada Edgar Ie attı. Galatasaray, 90+6. dakikada Emre Akbaba ile eşitliği sağladı.

    Galatasaray evinde Trabzonspor la berabere kaldı #2

    GALATASARAY 4 İÇ SAHA MAÇINDA DA GALİBİYET ALAMADI

    Üst üste 4 iç saha maçında galibiyete ulaşamayan Galatasaray puanını 66 yaptı. Deplasmandaki namağlup serisini 15 maça çıkaran Trabzonspor ise 60 puan oldu.

    Galatasaray, gelecek hafta Antalyaspor'a konuk olacak. Trabzonspor ise sahasında Karagümrük'ü ağırlayacak.

    Galatasaray evinde Trabzonspor la berabere kaldı #3

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