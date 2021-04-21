Galatasaray evinde Trabzonspor'la berabere kaldı

Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, evinde ağırladığı Trabzonspor'la 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.





GALATASARAY 90+6'DA 1 PUANI KURTARDI

Trabzonspor'u öne geçiren golü 76. dakikada Edgar Ie attı. Galatasaray, 90+6. dakikada Emre Akbaba ile eşitliği sağladı.

GALATASARAY 4 İÇ SAHA MAÇINDA DA GALİBİYET ALAMADI

Üst üste 4 iç saha maçında galibiyete ulaşamayan Galatasaray puanını 66 yaptı. Deplasmandaki namağlup serisini 15 maça çıkaran Trabzonspor ise 60 puan oldu.

Galatasaray, gelecek hafta Antalyaspor'a konuk olacak. Trabzonspor ise sahasında Karagümrük'ü ağırlayacak.



