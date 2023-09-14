Galatasaray, Eyüp Aydın'ı bitiriyor Galatasaray, Eyüp Aydın'ı kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, 19 yaşındaki futbolcuyla yarın sözleşme imzalayacak.

ensonhaber.com

Yerli rotasyonunu genişletmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, çarpıcı bir hamleye imza atmak üzere.

İstanbul'a geliyor

TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray, Bayern Münih'te forma giyen 19 yaşındaki gurbetçi futbolcu Eyüp Aydın'ı kadrosuna katmak için oyuncu ve kulübüyle anlaşmaya vardı.

Haberde, oyuncunun bu gece İstanbul'a geleceği ifade edildi.

Eyüp Aydın kimdir?

Bayern Münih II'de top koşturan 19 yaşındaki Eyüp Aydın, ön libero ve orta saha merkezinde görev alıyor. Sol ayağını kullanan 1.81 boyundaki oyuncu, skor katkısıyla da dikkat çekiyor.