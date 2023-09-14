Galatasaray, Eyüp Aydın'ın transferini resmen açıkladı Galatasaray, Alman devi Bayern Münih'in kadrosunda bulunan 19 yaşındaki Eyüp Aydın için görüşmelere başlandığını duyurdu.

ensonhaber.com

Yerli rotasyonunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'dan gurbetçi hamlesi...

Sarı-kırmızılılar, Eyüp Aydın'ın transferinde sona geldi.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Eyüp Aydın'ın transferi konusunda futbolcu ve kulübü FC Bayern München AG ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.

İstanbul'a geliyor

19 yaşındaki futbolcunun gece saatlerinde İstanbul'da olması bekleniyor.

Son olarak Bayern Münih'in ikinci takımında top koşturan Eyüp Aydın, ön libero ve orta saha merkezinde görev alıyor.

Alt yaş gruplarında Alman milli takım formasını da giyen gurbetçi futbolcu sol ayağını kullanıyor ve skor katkısıyla da dikkat çekiyor.