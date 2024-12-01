Galatasaray - Eyüpspor - CANLI SKOR

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GÜNCEL SKOR: GALATASARAY 0-1 EYÜPSPOR

13’ Gol… Galatasaray 0-1 Eyüpspor (Emre Akbaba)

12' Barış Alper, ceza alanının sağ çaprazına doğru koşan Osimhen'i topla buluşturdu.

11' Dries Mertens'in ön direğe doğru yaptığı ortada savunmasına yardıma gelen Thiam, kafayla topu uzaklaştırdı.

10' Duran topta topun başına geçen Mertens, penaltı noktasının sağına doğru topu havalandırdı. Torreira'nın yaptığı kafa vuruşunda Berke, yerden sekerek gelen topu tek hamlede kontrol etti.

9' Galatasaray'da Dries Mertens, rakip yarı alanın ortalarında yerde kaldı. Faulü yapan isim Luccas Claro.

6' Eyüpspor'un geliştirdiği hızlı hücumda ceza sahasına soldan giren Bruno, yerden vuruşunu yaptı. Kaleci Muslera, üzerine gelen topu kontrol etti.

6' Victor Osimhen'in indirdiği topla ceza alanına girmeye çalışan Yunus Akgün, Caner Erkin ile girdiği ikili mücadelede penaltı bekledi. Hakem oyunu devam ettirdi.

5' Sağ kanada atılan uzun pası göğsü ile önüne alan Barış Alper, Caner'i geçip Mertens'e pasını yolladı. Belçikalı oyuncunun yaptığı ortada top kaleci Berke'de kaldı.

4' Ev sahibi ekipte kendi yarı alanının ortalarında topla buluşan Victor Osimhen, Taşkın Ilter tarafından faule maruz kaldı.

3' Galatasaray'da sağ kanattan çizgiye inen Barış Alper, ortasını yaptı ancak yardımcı hakem, autu işaret etti.

2' Eyüpspor'da Dorukhan, savunmadan gönderdiği uzun pasla Halil'i topla buluşturdu. Son çizgiye inen Halil, ön direğe doğru yerden pasını gönderdi. Bruno, sağ ayağıyla gelişine vurdu. Top farklı şekilde auta gitti.

1' Galatasaray'da Sallai, Thiam ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Macar oyuncu bir süre sonra yerden kalktı.

1' Maç başladı.

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Eyüpspor ile karşılaşacak.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde yapılan maç saat 19.00'da başladı.

Müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetiyor. Mücadele, beIN Sports 1'den yayınlanıyor. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Erkan Engin oturuyor.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Metehan, Davinson, Abdülkerim, Barış, Torreira, Sara, Yunus, Sallai, Mertens, Osimhen

Eyüpspor: Berke, Dubois, Dorukhan, Taşkın, Claro, Caner, Halil, Emre, Tayfur, Bruno, Thiam