Galatasaray - Eyüpspor maçının muhtemel 11'leri

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Lider Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile karşılaşacak.

Ali Sami Yen'de yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Mücadele, beIN Sports 1'den yayınlanacak.

Çıktığı 12 müsabakada 11 galibiyet, 1 beraberlik alan sarı-kırmızılı ekip, 12. haftalar itibarıyla Süper Lig tarihinde en iyi sezon başlangıcı rekorunu kırdı. Galatasaray, topladığı 34 puanla haftaya zirvede girdi.

Bu sezon ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de teknik direktör Arda Turan yönetiminde iyi bir performans sergileyen Eyüpspor ise 13 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Eflatun-sarılı takım, elde ettiği 22 puanla 4. sırada yer aldı.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Metehan, Sanchez, Abdülkerim, Jelert, Torreira, Sara, Sallai, Yunus, Batshuayi, Osimhen

Eyüpspor: Berke, Dubois, Dorukan, Claro, Caner, Taşkın, Ampem, Emre Akbaba, Saiz, Halil, Thiam