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    Galatasaray: Falcao'nun adalesinde zorlanma tespit edildi

    Galatasaray'ın Kolombiyalı oyuncusu Radamel Falcao için sakatlık açıklaması geldi.
    • Haber Merkezi
    • 06.11.2020 - 14:10
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    Galatasaray: Falcao'nun adalesinde zorlanma tespit edildi

    Galatasaray'da dünkü idmanı yarıda bırakan Radamel Falcao için açıklama yapıldı. Kolombiyalı oyuncunun Sivasspor maçında oynaması beklenmiyor.

    TEDAVİSİNE BAŞLANDI

    Sarı kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Radamel Falcao'nun yapılan tetkikleri sonrası sağ üst ön adale grubunda orta düzeyde zorlanma tespit edildi. Oyuncumuzun tedavisine başlandı" ifadelerine yer verildi.

    Marcao Teixeira ve Marcelo Saracchi takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştığı bildirildi.

    Galatasaray: Falcao nun adalesinde zorlanma tespit edildi #1

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