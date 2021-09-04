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    Galatasaray, Farul Constanta ile hazırlık maçı yapacak

    Galatasaray milli arada Farul Constanta takımı ile yarın hazırlık maçı oynayacak.
    • Haber Merkezi
    • 04.09.2021 - 16:26
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    Galatasaray, Farul Constanta ile hazırlık maçı yapacak

    Süper Lig milli araya girdi. Takımlar oyuncularını hazır tutmak için antrenmanlarını dışında hazılık maçları da düzenliyor.

    Galatasaray milli arada Rumen takımı Farul Constanta ile hazırlık maçı oynayacak.

    Florya Metin Oktay Tesisleri'nde 11.00'de başlayacak karşılaşma Galatasaray Mobil App'te canlı yayınlanacak.

    Galatasaray'da milli takımda forma giyen futbolcular yer almayacak.

    Süper Lig'in ilk haftasında Kerem Aktürkoğlu'na sert fiziksel müdahelede bulunan Marcao, dün takımla antrenmanlara çıktı.

    Galatasaray, Farul Constanta ile hazırlık maçı yapacak #1

    OĞULCAN’IN LİSANS SORUNU ÇÖZÜLDÜ

    Oğulcan Çağlayan'ın lisans sorunu çözüldü

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