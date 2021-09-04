- Haberler
- Futbol Haberleri
- Galatasaray, Farul Constanta ile hazırlık maçı yapacak
Galatasaray, Farul Constanta ile hazırlık maçı yapacak
Galatasaray milli arada Farul Constanta takımı ile yarın hazırlık maçı oynayacak.
- Haber Merkezi
- 04.09.2021 - 16:26
Süper Lig milli araya girdi. Takımlar oyuncularını hazır tutmak için antrenmanlarını dışında hazılık maçları da düzenliyor.
Galatasaray milli arada Rumen takımı Farul Constanta ile hazırlık maçı oynayacak.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde 11.00'de başlayacak karşılaşma Galatasaray Mobil App'te canlı yayınlanacak.
Galatasaray'da milli takımda forma giyen futbolcular yer almayacak.
Süper Lig'in ilk haftasında Kerem Aktürkoğlu'na sert fiziksel müdahelede bulunan Marcao, dün takımla antrenmanlara çıktı.
OĞULCAN’IN LİSANS SORUNU ÇÖZÜLDÜ
Oğulcan Çağlayan'ın lisans sorunu çözüldü
Çaykur Rizespor'a dün ödeme yapan Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan'ın lisansı 2 Eylül'de çıkarıldı.
25 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de forma giyebilecek.