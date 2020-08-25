Galatasaray: Fatih Altaylı hakkında hukuki işlem başlatıldı

Galatasaray resmi sitesinden yaptığı yazılı açıklamayla ünlü sunucu Fatih Altaylı'nın sözlerine cevap verdi.

Galatasaray, Fatih Altaylı'nın Bloomberg HT'de söylediği sözler hakkında yazılı bir açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılı takımın resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Galatasaray Spor Kulübü Genel Kurulu’nun değerli üyeleri, Galatasaray'ın menfaatlerine en uygun şekilde, Galatasaray'ın kültürünü, örf ve adetlerini taşıyabilecek kişiyi hür iradeleriyle seçerek ona başkanlık görevini tevdi ederler.





"GALATASARAY KÜLTÜRÜ VE TERBİYESİNDEN NASİBİNİ ALMAMIŞ İNSANLAR..."

Galatasaray başkanına hakaret edenler, onu toplum nezdinde küçük düşürücü laflarla aşağılamaya teşebbüs edenler, rakiplerin bile yapmaya hicap duyacağı şekilde ölçüsüz ve çirkin bir üslupla televizyon kanallarında zarar vermeye çalışanlar ve bilgisizce ahkâm kesenler Galatasaray kültürü ve terbiyesinden bir nebze nasibini almamış insanlardır.

Bu bağlamda Bloomberg Kanalı'nda, gazetecilik kisvesi adı altında Başkanımız Mustafa Cengiz'e yönelik küçük düşürücü ifadeler ile hakaret içeren beyanlarda bulunan bu kişiyi yakışıksız üslubu ve sarf ettiği sözler nedeniyle şiddetle kınıyoruz.

"HUKUKİ İŞLEM BAŞLATILMIŞTIR"

Bu zatın yine aynı program içerisinde her şartta takımına destek veren büyük Galatasaray taraftarları için kullandığı ifadeler de kabul edilemez niteliktedir.

Söz konusu kanalda yapılan programda Fatih Altaylı'nın kullandığı ağır hakaret içeren açıklamaları hakkında gerekli hukuki girişimler ve disiplin işlemleri başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

FATİH ALTAYLI NE SÖYLEMİŞTİ

Bloomberg HT'de gündemi yorumlayan Fatih Altaylı, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz hakkında, "9 kulüp Bankalar Birliği anlaşmasının faizi yüksek, 5 yılda bu parayı ödeyemeyiz diyor. Doğru. Mustafa Cengiz'e, "19 kulüple hareket edin" dedim. Zeka seviyesi beni anlamaktan uzak olduğu için 'Zengine biat' anlıyor. Ali Koç diye algılıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Galatasaray'ın taraftar grubu UltrAslan hakkında da konuşan Altaylı, "Galatasaray'ı tarikatçı ve mafya bozuntusu ultrAslan'dan kurtaracağız." demişti.

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