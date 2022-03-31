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Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Peki Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte GS - Fatih Karagümrük maçı bilet fiyatları.