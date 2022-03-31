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- Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 31.03.2022 - 14:27
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nda futbol heyecanı, 31. hafta karşılaşmaları ile devam edecek.
Ligde 38 puanla 15. sırada yer alan Galatasaray, 31. hafta maçında 43 puanla 9. basamakta bulunan Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.
FIFA'nın Milli maçlar nedeniyle verdiği arayı iyi değerlendiren Sarı kırmızılılar, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına yoğun antrenman çalışmaları ile devam ediyor.
Galatasaray - Fatih Karagümrük maçını kaçırmak istemeyen futbolseverler, karşılaşmanın tarihi, saati ve yayınlanacağı kanalı araştırıyor.
Peki Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte GS - Fatih Karagümrük maçı bilet fiyatları...
GALATASARAY - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı, 2 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 20.30'da başlayacak.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma, BeIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Futbolseverler, zorlu mücadeleyi şifreli olarak izleyebilecek.
Zorlu maçı hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını ise Mehmet Kısal ve Ergin Gözütok yapacak.
GALATASARAY - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI BİLET FİYATLARI
Süper Lig 'in 31. haftasında oynanacak Galatasaray - Fatih Karagümrük maçının bilet fiyatları belli oldu.
Maçın biletleri 29 Mart Salı günü passo.com.tr adresinden 30 TL'den başlayan fiyatlar ile satışa sunuldu. İşte fiyatlar:
- 1. Kategori - ₺400,00
- 2. Kategori - ₺350,00
- 3. Kategori - ₺300,00
- 4. Kategori - ₺300,00
- 5. Kategori - ₺200,00
- 6. Kategori - ₺150,00
- 7. Kategori - ₺120,00
- 8. Kategori - ₺90,00
- 9. Kategori - ₺70,00
- 10. Kategori - ₺50,00
- 11. Kategori - ₺40,00
- 12. Kategori - ₺30,00