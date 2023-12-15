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Galatasaray, Fatih Karagümrük maçına hazırlanıyor

Galatasaray, Fatih Karagümrük maçına hazırlanıyor Şampiyonlar Ligi'ne veda eden ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı için hazırlıklarına devam etti.