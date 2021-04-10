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Galatasaray-Fatih Karagümrük maçının ilk 11'leri
Süper Lig'in 34. haftasında şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen Galatasaray, evinde Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.
- Haber Merkezi
- 10.04.2021 - 17:49
- Güncelleme : 10.04.2021 - 18:36
Süper Lig'in 34.haftasında Galatasaray ile Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek.
Türk Telekom Stadı'nda saat 19:00'da başlayacak mücadeleyi Ali Palabıyık yönetecek. Galatasaray-Fatih Karagümrük maçı beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
Sarı-kırmızılılar, şampiyonluk yarışında kan kaybetmeden yoluna devam etmek istiyor. Bay geçtikleri 33. haftanın telafisini bu hafta yapmanın peşindeler.
Sezonun ilk yarısında oynanan mücadeleyi Fatih Karagümrük, evinde 2-1 kazanmıştı.
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Ömer Bayram, Etebo, Emre Akbaba, Gedson, Oğulcan, Babel, Mostafa
Fatih Karagümrük: Viviano, Koray, Roco, Zukanovic, Balkovec, Efe, Bertolacci, Ndao, Lens, Jimmy Durmaz, Sobiech.