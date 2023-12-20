Galatasaray - Fatih Karagümrük - CANLI SKOR

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3' Sağ kanada atılan pasta Ryan Mendes topu kontrol edemedi.
1' Maç başladı.
Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor.
Ali Sami Yen'deki mücadele saat 20.00'de başladı. Karşılaşmada hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalıyor.
İlk 11'ler
Galatasaray: Günay, Sacha Boey, Nelsson, Abdülkerim, Barış Alper, Kerem Demirbay, Torreira, Ziyech, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi
Fatih Karagümrük: Emre, Biraschi, Veseli, Dresevic, Levent, Feghouli, Rohden, Mendes, Eysseric, Can, Lasagna
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