Galatasaray - Fatih Karagümrük maçının muhtemel 11'leri Süper Lig lideri Galatasaray, Türkiye Kupası çeyrek final maçında sahasında Fatih Karagümrük'le mücadele edecek.

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Galatasaray, Türkiye Kupası çeyrek final maçında sahasında Fatih Karagümrük'le karşılaşacak.

Ali Sami Yen'de yapılacak maç saat 20.45'te başlayacak. Müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Karşılaşma ATV'den yayınlanacak.

Kupaya 5. turdan başlayan Galatasaray, Trendyol 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor'u 4-1'le geçtikten sonra son 16 turunda aynı ligden Teksüt Bandırmaspor'u da 4-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Organizasyona 4. turdan dahil olan VavaCars Fatih Karagümrük ise sırasıyla TFF 2. Lig temsilcileri Belediye Derincespor ile Kırklarelispor'u ve Trendyol Süper Lig takımı Yılport Samsunspor'u eledi.

Tek maç üzerinden oynanacak çeyrek finali geçecek takım, yarı finalde Trabzonspor ile karşılaşacak.

İki takım arasında ligde oynanan maça ev sahipliği yapan Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle rakibini 1-0 mağlup etmişti.

Muhtemel 11'ler

Galatasaray: Günay, Barış Alper, Davinson, Abdülkerim, Köhn, Oliveira, Eyüp Aydın, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi.

Fatih Karagümrük: Sirigu, Nazım Sangare, Biraschi, Salih Dursun, Levent, Bertolacci, Kourbelis, Emre Mor, Eysseric, Can Keleş, Güven.