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    Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü 2 golle geçti

    Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü 2 golle geçti

    Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray evinde Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti.
    • Haber Merkezi
    • 02.04.2022 - 22:32
    • Güncelleme : 02.04.2022 - 22:40
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    Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile  Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.

    Ali Sami Yen Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Galatasaray 2-0'lık skorla kazandı.

    Galatasaray, 4. dakikada Bafetimbi Gomis'in penaltı golüyle öne geçti. 12. dakikada Ryan Babel'in golüyle farkı artırdı.

    Fatih Karagümrük, 76. dakikada Aleksandar Pesic ile penaltı vuruşundan faydalanamadı.

    Galatasaray, Fatih Karagümrük ü 2 golle geçti #1

    GALATASARAY PUANINI 41'E YÜKSELTTİ

    Bu sezon ilk kez evinde oynadığı üst üste 3 maçı 2 veya daha fazla gol atarak kazanan Galatasaray, puanını 41'e yükseltti. Süper Lig'de oynadığı son 6 deplasman maçının 5'ini kaybeden Karagümrük, 43 puanda kaldı.

    Galatasaray, gelecek hafta derbide Fenerbahçe'ye konuk olacak. Karagümrük ise sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

    Galatasaray, Fatih Karagümrük ü 2 golle geçti #2

    Galatasaray, Fatih Karagümrük ü 2 golle geçti #3

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