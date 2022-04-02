Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü 2 golle geçti

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray evinde Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti.

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Galatasaray 2-0'lık skorla kazandı.

Galatasaray, 4. dakikada Bafetimbi Gomis'in penaltı golüyle öne geçti. 12. dakikada Ryan Babel'in golüyle farkı artırdı.

Fatih Karagümrük, 76. dakikada Aleksandar Pesic ile penaltı vuruşundan faydalanamadı.

GALATASARAY PUANINI 41'E YÜKSELTTİ

Bu sezon ilk kez evinde oynadığı üst üste 3 maçı 2 veya daha fazla gol atarak kazanan Galatasaray, puanını 41'e yükseltti. Süper Lig'de oynadığı son 6 deplasman maçının 5'ini kaybeden Karagümrük, 43 puanda kaldı.

Galatasaray, gelecek hafta derbide Fenerbahçe'ye konuk olacak. Karagümrük ise sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.