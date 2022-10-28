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    Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü mağlup etti

    Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü mağlup etti

    Süper Lig'in 12. haftasının açılış maçında Galatasaray, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti.
    • 28.10.2022 - 21:56
    • Güncelleme : 28.10.2022 - 22:07
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    Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Fatih Karagümrük'e konuk oldu. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki mücadeleyi Galatasaray 2-0'lık skorla kazandı.

    Galibiyet golleri Emre ve Mata'dan

    Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri, 60. dakikada 457 gün sonra sarı-kırmızılı forma altında maça çıkan Emre Taşdemir ve 85. dakikada Juan Mata attı. Emre Taşdemir ayrıca 2149 gün sonra gol sevinci yaşadı.

    Galatasaray, Fatih Karagümrük ü mağlup etti #1

    Karagümrük 10 kişi kaldı

    Fatih Karagümrük'te Adnan Uğur, 33. dakikada VAR incelemesinin ardından doğrudan kırmızı kart gördü.

    Galatasaray, 3 hafta sonra kazandı

    Galatasaray, bu sonucun ardından Süper Lig'de 3 hafta sonra kazandı ve 21 puana yükseldi. Fatih Karagümrük 2 maç sonra kaybetti ve 12 puanda kaldı.

    Galatasaray, Fatih Karagümrük ü mağlup etti #2

    Haftaya derbi maçı olacak

    Galatasaray, ligin bir sonraki haftasında derbi mücadelesinda sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Fatih Karagümrük, Antalyaspor deplasmanına gidecek.

    Galatasaray, Fatih Karagümrük ü mağlup etti #3

    Galatasaray, Fatih Karagümrük ü mağlup etti #4

    Galatasaray, Fatih Karagümrük ü mağlup etti #5


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