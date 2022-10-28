Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü mağlup etti

Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü mağlup etti

Süper Lig'in 12. haftasının açılış maçında Galatasaray, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti.

Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Fatih Karagümrük'e konuk oldu. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki mücadeleyi Galatasaray 2-0'lık skorla kazandı.

Galibiyet golleri Emre ve Mata'dan

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri, 60. dakikada 457 gün sonra sarı-kırmızılı forma altında maça çıkan Emre Taşdemir ve 85. dakikada Juan Mata attı. Emre Taşdemir ayrıca 2149 gün sonra gol sevinci yaşadı.

Karagümrük 10 kişi kaldı

Fatih Karagümrük'te Adnan Uğur, 33. dakikada VAR incelemesinin ardından doğrudan kırmızı kart gördü.

Galatasaray, 3 hafta sonra kazandı

Galatasaray, bu sonucun ardından Süper Lig'de 3 hafta sonra kazandı ve 21 puana yükseldi. Fatih Karagümrük 2 maç sonra kaybetti ve 12 puanda kaldı.

Haftaya derbi maçı olacak

Galatasaray, ligin bir sonraki haftasında derbi mücadelesinda sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Fatih Karagümrük, Antalyaspor deplasmanına gidecek.