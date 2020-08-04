Galatasaray, Fatih Öztürk'ü istiyor

Volkan Babacan için Başakşehir ile anlaşamayan Galatasaray, ligin deneyimli kalecisi Fatih Öztürk ile görüşmelere başladı.

Galatasaray'ın yıldız file bekçisi Fernando Muslera, Rizespor maçında sakatlanmış ve uzun bir süre forma giyemeyeceği açıklanmıştı.

Bu gelişmeler sonrasında yedek kaleci Okan Kocuk'un performansından memnun olmayan Fatih Terim'in, kaleyi daha tecrübeli bir isme emanet etmeyi istediği öğrenildi.

BAŞAKŞEHİR'DEN VOLKAN BABACAN'A İZİN YOK

Yabancı sınırının ertelenmesine rağmen kaleyi yerli kaleciye emanet etmek isteyen sarı-kırmızılılar, Başakşehir'in milli kalecisi Volkan Babacan'ı kadroya katmak istemiş, ancak lacivert-turunculular transferi veto etmişti.

FATİH ÖZTÜRK İLE ANLAŞMA YAKIN

Volkan Babacan defterini tam anlamıyla kapatan Galatasaray, son olarak Kasımpaşa'nın 33 yaşındaki file bekçisi Fatih Öztürk'ü radarına aldı.

Teknik direktör Fatih Terim'in de onay verdiği Öztürk için girişimlere başlayan sarı-kırmızılı takım, geçen sezon başında transferi son anda yatan deneyimli kaleci ile el sıkıştı.

KASIMPAŞA SIKINTI ÇIKARMAYACAK

Özellikle Avrupa Ligi ve ligin ilk yarısında kalede sorun yaşamak istemeyen teknik ekibin Fatih Öztürk'ün tecrübesinden yararlanacağı belirtilirken, Kasımpaşa'nın da transferde sorun çıkarmayacağı kaydedildi.

Kasımpaşa ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Öztürk, bu sezon yaşadığı sakatlığın ardından kaleyi Ramazan'a kaptırmış ve forma şansı bulmakta güçlük çekmişti.