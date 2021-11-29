Galatasaray Fatih Terim olmadan kazanamıyor

Son Malatyaspor beraberliğiyle Ligdeki Terim'siz 32 maçta ise Galatasaray'ın tam 42 puan kaybı var.

Fenerbahçe maçında çift sarıdan kırmızı kart gören Terim, buradaki 1 maçlık cezanın yanı sıra ihraç sonrası hakeme hakaretten 3 maç, tedbire uymama gerekçesiyle de 2 maç olmak üzere toplamda 6 maçtan menle karşı karşıya kaldı.

Cezada azalma olmazsa, Fatih Terim ligde ilk yarıyı kapatacak. Altay, Sivasspor (d), Başakşehir, Adana Demir (d) ve Antalyaspor sınavlarını kaçıracak olan Fatih Hoca’nın yokluğunda Galatasaray’ın işi oldukça zor görünüyor.

Son kararla birlikte Terim'in son 11 yılda cezalı olduğu maç sayısı 42'ye ulaşacak. Bundan önceki 36 maçın 31'i ligde, 3'ü Türkiye Kupası'nda, 2'si Süper Kupa'daydı.

TERİM’SİZ 42 PUAN KAYIP

Son olarak Malatyaspor deplasmanına Terim olmadan çıkan Galatasaray, 0-0 berabere kaldı. Ligdeki Terim'siz 32 maçta 14 galibiyet alan sarı-kırmızılılar, 12 beraberlik, 6 da yenilgi yaşadı ve 42 puan kaybetti.

Türkiye Kupası'ndaki 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, Süper Kupa'daki 2 karşılaşmada ise 2 galibiyet elde edildi. Deneyimli teknik adamın yokluğunda, yardımcı hocalar Selçuk İnan ve Necati Ateş'in ortaya koyacağı performans merakla bekleniyor.