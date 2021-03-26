Galatasaray, Fatih Terim'in olmadığı maçların 15'ini kazanamadı

2 maç men cezası alan Galatasaray'da Fatih Terim endişesi yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, Terim'in olmadığı 28 karşılaşmanın 15'ini kazanamadı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, deneyimli teknik adama Rizespor maçında yaşananlar nedeniyle 2 maç ceza verdi.

Sarı-kırmızılılar, bu sezon Terim’in cezalı olduğu 4 maçın 2’sini kazanırken, Antalyaspor ve Konyaspor maçlarında ise 5 puan kaybetti.

28 MAÇIN 15'İNİ KAZANAMADI

Galatasaray, son 10 yılda cezalar nedeniyle Fatih Terim’siz çıktığı 28 maçın 15’ini kazanamadı.

Diğer taraftan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun adil olmadığını düşünen 67 yaşındaki teknik adam, Twitter'daki profil fotoğrafına adalet terazisi koyarak TFF'ye göndermede bulundu.