Galatasaray, Fatih Vatanspor'u üç golle yendi

AA & Ensonhaber

Kadın Futbol Süper Ligi'nde 9. haftanın açılış maçında Galatasaray ile Fatih Vatanspor karşı karşıya geldi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan maçın 15. dakikasında Cansu Nur Kaya'nın attığı golle 1-0 geri düşen Galatasaray, 72. dakikada Ebru Topçu, 82. dakikada Maria Usme ve 87. dakikada penaltıdan Merie Gisele Manga'nın kaydettiği gollerle 3-1 üstünlük kurdu.

Konuk takım, müsabakanın 90. dakikasında Zeynep Gamze Koçer ile fileleri havalandırsa da Galatasaray, sahadan 3-2 galip ayrıldı.

FATİH VATANSPOR, MAÇI 10 KİŞİ TAMAMLADI

Fatih Vatanspor'da gole giden topu elle kestiği için Beyza Semercioğlu, 85. dakikada kırmızı kart gördü.

GALATASARAY, 5. GALİBİYETİNİ ALDI

Bu sezonki 7. maçına çıkan sarı-kırmızılı takım, beşinci galibiyetini aldı. İki maçı eksik Galatasaray, puanını 15 yaptı.

Fatih Vatanspor ise beşinci kez mağlup oldu ve 10 puanda kaldı.