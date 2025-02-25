Galatasaray - Fenerbahçe derbisi Avrupa basınında: Sahada futbol yoktu

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Süper Lig'in 25. haftasında oynanan dev derbide Galatasaray ile Fenerbahçe, Ali Sami Yen'de 0-0 berabere kaldı.

Golsüz biten mücadele yabancı basında da ilgi gördü. Ancak oynanan futboldan çok saha dışı olaylar, hakem tartışmaları ve Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Mourinho'nun demeci ön plana çıkarıldı.

AVRUPA BASINI MAÇI BEĞENMEDİ

İşte dünya basınında Galatasaray-Fenerbahçe manşetleri

"Fenerbahçe bastırdı, Galatasaray direndi: Mourinho'nun farkı kapanmadı." (Corriere dello Sport - İtalya)

"Lider Galatasaray, Fenerbahçe karşısında farkı korudu, fırsatlar kaçtı." (L'Equipe - Fransa)

"30.000 polisin görev yaptığı ateşli derbi golsüz bitti." (Foot Mercato - Fransa)

"MOURINHO TÜRK HAKEMLERE YÜKLENDİ"

"Tribünler ateşli, saha sessiz! Galatasaray - Fenerbahçe derbisi beklentileri karşılamadı." (Globo - Brezilya)

"Mourinho, Galatasaray karşısında kazanamadı, sinirleri gerildi." (RTP - Portekiz)

"Mourinho Türk hakeme yüklendi: 'Sen yönetseydin felaket olurdu!' " (bolanarede.pt - Portekiz)

"DERBİDE FUTBOL YOKTU"

"Derbide futbol yoktu ama tribünlerde meşaleler konuştu!" (Marca - İspanya)

"30 BİN POLİS GÖREV YAPTI"

Daily Mail: Fenerbahçe taraftarlarının Galatasaray taraftarlarına meşale atmasının ardından İstanbul derbisi durduruldu ​​- şiddetli olaylar sırasında 30 bin polis memuru 'görevde'

MOURINHO'YA IRKÇI SUÇLAMA

Sky Sports: Galatasaray, Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'yu 'ırkçı açıklamalarda bulunmakla' suçluyor ve hukuki işlem tehdidinde bulunuyor.

The Sun: Galatasaray, Jose Mourinho'yu 'ırkçı yorumlar' yapmakla suçladı ve Fenerbahçe teknik direktörü hakkında suç duyurusunda bulunacak.