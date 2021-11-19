Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi öne çıkan detaylar

Galatasaray evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak. Dev derbi öncesi sarı-kırmızılılar 7 yıldır iç sahada kazanamazken Fenerbahçe de Ali Koç döneminde ezeli rakibine karşı galibiyet göremedi.

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray evinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

İki takımda da mutlak hedef galibiyet. Öte yandan bazı istatistikler de dev derbi öncesi dikkat çekiyor.

GALATASARAY 7 YILDIR İÇ SAHADA KAZANAMIYOR

Tam 7 yıldır seyircisi önünde Fenerbahçe'ye karşı galibiyet alamayan Galatasaray pazar günü bu hasreti bitirme hedefiyle sahaya çıkacak.

Ali Sami Yen Nef Stadyumu'nda sarı-kırmızılılar ezeli rakibini son olarak 18 Ekim 2014'te Wesley Sneijder'ın attığı iki golle mağlup etti.

TAM 4 BAŞKAN DEĞİŞTİ

O günden bu yana ise Galatasaray'da tam 4 kez kulüp başkanı değişirken, 6 farklı teknik adam mesai harcadı. Bu yıl hayatını kaybeden Duygun Yarsuvat döneminde gelen bu galibiyet sonrasında Dursun Özbek, Mustafa Cengiz kulüp başkanlığı görevini yaparken Ali Sami Yen'de sarı kırmızılılar Fenerbahçe'yi mağlup edemedi.





KADIKÖY SERİSİ SONA ERDİ AMA...

Prandelli döneminde gelen bu sonucun ardından Galatasaray'da Hamza Hamzaoğlu, Mustafa Denizli, Jan Olde Riekerink, Igor Tudor ve Fatih Terim teknik direktörlük görevini yaptı.

Fatih Terim'in 4. döneminde Kadıköy'de üst üste iki kez Fenerbahçe galibiyeti yaşayan Galatasaray, saha ve seyircisi önünde ise üst üste 2 beraberlik aldı.





FENERBAHÇE ALİ KOÇ DÖNEMİNDE KAZANAMIYOR

Fenerbahçe'de de durum biraz farklı. 7 senedir deplasmanda kaybetmeyen sarı-lacivertliler Ali Koç döneminde oynadığı hiçbir dış saha derbisinde galibiyet alamadı.

Tüm maçlardan beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, bir çıkış yakalamak için hem bu kötü seriyi bitirmek hem de rahat bir nefes almak istiyor.

Ali Koç başkanlığında Galatasaray'ı iç sahada da mağlup edemeyen Fenerbahçe üst üste 2 mağlubiyet alarak yıllardır süren Kadıköy serisinin de sona ermesine engel olamamıştı.





İKİ TAKIM DA KAZANMAK İSTİYOR

Vitor Pereira ve ekibi pazar günü oynanacak derbide Ali Koç'un bu kötü istatistiğini de düzeltmek için ayrıca çaba sarf edecek.

Fatih Terim'in de iç sahada kazanamama serisini bozarak ezeli rakibine karşı üstünlüğünü kabul ettirmeye niyetli olduğu da gelen haberler arasında.



