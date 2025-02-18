Galatasaray, Fenerbahçe derbisi öncesinde TFF'ye gidiyor

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Galatasaray'da yönetim TFF'ye çıkarma yapmayı planlıyor. Sarı-kırmızılı kulübün genel sekreteri Eray Yazgan ve bir grup yönetici, Riva'ya gidecek.

Galatasaray-Adana Demirspor maçında Mertens lehine verilen penaltı pozisyonunda hakemin monitörde incelememesine rağmen VAR kayıtlarının açıklanmasının ardından 13 Şubat'ta Galatasaray Kulübü bir bildiri yayınlamış, bu sezon ligdeki 46 pozisyonun VAR kayıtlarının paylaşılmasını talep etmişti.

Galatasaray, bu pozisyonlarla ilgili hazırladıkları dosyayı TFF'ye verecek ve kayıtların açıklanması için resmi başvuru yapacak.

NE OLMUŞTU?

Galatasaray Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu'na daha önce açıklanmayan 46 pozisyonun VAR kayıtlarının açıklanması için başvuru yaptı.

Sarı-kırmızılıların, TFF'ye yaptığı başvuruda yer alan pozisyonlardan 13 maçın Fenerbahçe ile alakalı olması dikkat çekti.