Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde gol sesi çıkmadı

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Mücadele golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe derbi maçta karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi.

Orta saha mücadelesi şeklinde geçen maçta her iki takımın savunmaları hata yapmadı. Galatasaray'da Marcao ve Luyindama, Fenerbahçe'de ise Altay ve Luiz Gustavo, savunmadaki müdahaleleriyle dikkat çekti.

SARI KART YAĞDI

Derbide tam 12 sarı kart çıktı. Galatasaray'da Marcao, Luyindama, Taylan, Arda, Belhanda, Falcao ve Etebo; Fenerbahçe'de ise Tisserand, Gökhan Gönül, Jose Sosa, Luiz Gustavo ve teknik direktör Erol Bulut sarı kart gördü.

Bu sonucun ardından Galatasaray 7, Fenerbahçe ise 5 puana yükseldi.

Galatasaray, gelecek hafta Kasımpaşa ile 4 Ekim Pazar 19.00'da deplasmanda karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe ise 3 Ekim Cumartesi 19.00'da Karagümrük'ü konuk edecek.

FATİH TERİM'DEN TEK DEĞİŞİKLİK

Süper Lig'in 3. haftasındaki derbide Fenerbahçe'yi konuk eden Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, ligde son oynanan Başakşehir maçının ilk 11'ine göre zorunlu tek değişiklik yaptı.

Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hırvatistan'ın Hajduk Split takımıyla karşılaşan ve rotasyona giden Galatasaray'da teknik direktör Terim, Süper Lig'deki kadro istikrarını korudu.

Sarı-kırmızılı takım, Türk Telekom Stadı'nda oynanan derbiye Fatih Öztürk, Omar Elabdellaoui, Christian Luyindama, Marcao, Martin Linnes, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli, Arda Turan, Radamel Falcao ilk 11'i ile çıktı.

Terim, Süper Lig'de oynanan son Medipol Başakşehir maçında sakatlanan Marcelo Saracchi'nin yerine Martin Linnes'i görevlendirdi.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Ryan Babel, Oghenekaro Etebo, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Emre Taşdemir, Emin Bayram ve Mbaye Diagne görev bekledi.

EROL BULUT'TAN 11'DE 3 DEĞİŞİKLİK

Süper Lig'in 3. haftasındaki derbide Galatasaray'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, geçen hafta oynadıkları Atakaş Hatayspor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 3 değişiklik yaptı.

Genç teknik adam, Atakaş Hatayspor karşısında 11'de görevlendirdiği Zanka, Tolga Ciğerci ve Ferdi Kadıoğlu'nu yedek kulübesine çekti.

Bulut, bu isimlerin yerine yeni transferler Marcel Tisserand ve Jose Sosa ile Deniz Türüç'ü ilk 11'de sahaya sürdü.

Kalede Altay Bayındır'ı görevlendiren 45 yaşındaki çalıştırıcı, savunma hattını Gökhan Gönül, Marcel Tisserand, Mauricio Lemos ve Caner Erkin'den oluşturdu. Orta ikilide Luiz Gustavo ve Jose Sosa'ya şans veren genç teknik adam, bu isimlerin önünde Deniz Türüç, Ozan Tufan ve Mame Thiam üçlüsünü oynattı. Sarı-lacivertli ekipte forvet mevkisinde ise Enner Valencia görevlendirildi.

JOSE SOSA VE TISSERAND İLK KEZ 11'DE

Fenerbahçe'nin yeni transferi Marcel Tisserand, sarı-lacivertli formayı ilk kez Galatasaray derbisinde giydi.

Sarı-lacivertlilerin büyük umutlarla kadrosuna dahil ettiği 27 yaşındaki savunma oyuncusu, Galatasaray derbisine 11'de başladı.

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Jose Sosa, Galatasaray karşısında ilk 11'de görevlendirildi. Teknik direktör Erol Bulut, hastalığı sebebiyle sezon başında takımla fazla çalışma fırsatı bulamayan Sosa'yı, ligde Rizespor karşısında 77. dakikada, Hatayspor karşısında ise ikinci yarıda oyuna almıştı.