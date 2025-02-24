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Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde gözler Mert Hakan Yandaş'ta

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde gözler Mert Hakan Yandaş'ta Galatasaray - Fenerbahçe derbisi geldi çattı. Sarı-lacivertlilerde Mert Hakan Yandaş'ın Ali Sami Yen'de rakip taraftarı gerip germeyeceği de iki takım taraftarları arasında merakla beklenen bir konu oldu.