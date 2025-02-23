Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde ilk golün önemi büyük

AA & Ensonhaber

Süper Lig'in 25. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü karşılaşacak Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son yıllarda yapılan derbilerde ilk golü atan taraf kolay kolay yenilmiyor.

Rekabette 30 yılı kapsayan son 63 lig maçında, ilk golü atan takım sadece 5 kez mağlup oldu.

İLK GOLÜN ÖNEMİ BÜYÜK

Söz konusu dönemde Galatasaray ilk golü attığı 15 müsabakadan galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe ise golsüz eşitliği bozduğu 25 karşılaşmayı kazandı.

İki takım arasında yapılan son 63 lig maçının 8'i gollü beraberlikle sona erdi. Bu müsabakaların 6'sında ilk golü Fenerbahçe atarken, Galatasaray beraberliği yakalayan taraf oldu.

Bu dönemdeki 4 karşılaşmada Galatasaray, ilk golü atmasına rağmen Fenerbahçe'nin geri dönüşüne engel olamadı ve sahadan mağlup ayrıldı.

İki takım arasında 2019-2020 sezonunda Kadıköy'de yapılan karşılaşmada ise Fenerbahçe 1-0 öne geçmesine karşın sarı-kırmızılılar maçı 3-1 kazandı. Sarı-lacivertliler, söz konusu dönemde öne geçmesine rağmen ilk kez derbi mağlubiyeti yaşadı.

Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinde yapılan son 63 lig mücadelesinin 10'u ise golsüz eşitlikle sona erdi.

GALATASARAY, İLK GOLÜ ATTIĞI MAÇLARDA KOLAY PUAN KAYBETMİYOR

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de ilk golü attığı maçlarda sadece 1 kez puan kaybetti.

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 23 maçta 19 kez ilk golü atan taraf oldu.

Galatasaray, bu karşılaşmaların 18'inden galibiyetle ayrılırken sadece 7. haftada sahasındaki Kasımpaşa maçında berabere kaldı.

FENERBAHÇE, İLK GOLÜ ATTIĞI 17 MAÇIN 15'İNİ KAZANDI

Sarı-lacivertli ekip ise bu sezon öne geçtiği müsabakaların sadece 2'sini kazanamadı.

Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezonki karşılaşmaların 17'sinde ilk golü atan takım oldu. Sarı-lacivertliler, bu maçların 15'ini kazanırken deplasmandaki Göztepe ve Samsunspor maçlarından 1 puanla ayrıldı.