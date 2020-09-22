Galatasaray-Fenerbahçe derbisine doğru

Galatasaray, pazar günü sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Saracchi'nin, kritik maçta forma giyemeyeceği öğrenildi.

Süper Lig'in 2. haftası dün akşam oynanan Fenerbahçe-Hatayspor maçıyla sona erdi.

Başakşehir'i deplasmanda 2-0 yenen Galatasaray liderliğe yükselirken, 4 puanı bulunan Beşiktaş 5., aynı puanlı Fenerbahçe ise haftayı 8. sırada tamamladı.

DERBİYE DOĞRU

Birçok sürpriz sonucun yaşandığı ligde önümüzdeki hafta ise sezonun ilk derbisi oynanacak.

Pazar günü saat 19.00'da sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Galatasaray'da sakatlığı bulunan Saracchi'nin, kritik maçta forma giyemeyeceği öğrenildi.

Teknik direktör Fatih Terim'in, bu bölgede Linnes'i kullanması bekleniyor.

67 yaşındaki teknik adamın, diğer mevkilerde ilk iki haftada oynattığı isimlere şans vereceği belirtildi.

FENERBAHÇE'DE KADRO DEĞİŞİYOR

Birçok önemli transfere rağmen ilk iki haftada istediği oyunu sergileyemeyen sarı-lacivertlilerde ise teknik direktör Erol Bulut'un, kadroda değişikliğe gideceği aktarıldı.

Derbide Altay, Gökhan, Zanka ve Lemos'a forma vermeyi düşünen 45 yaşındaki teknik adamın, sol bek bölgesinde kararsız kaldığı öğrenildi.

Feghouli ve Omar'ın sağ kanadı etkili kullandığını düşünen Bulut, Caner'in yerine savunması daha güçlü olan Novak'a şans verebilir.

Sosa'yı bu kez ilk 11'de sahaya sürmeyi düşünen Erol Bulut'un orta saha kurgusunu Gustavo, Ozan, Sosa şeklinde yapması bekleniyor.

Henüz forvet transferi yapmayan Fenerbahçe'de maça kadar bir golcü gelmezse, ileri üçlünün Thiam, Ferdi ve Valencia şeklinde olacağı bildirildi.