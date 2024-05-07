Galatasaray - Fenerbahçe derbisine misafir seyirci alınacak

Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde deplasman seyircisi kararı verildi.
İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu, 19 Mayıs'ta oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçına 2 bin 400 misafir takım seyircisinin alınacağını açıkladı.
2 bin 400 taraftar alınacak
Böylece 2 bin 400 Fenerbahçe taraftarı, Galatasaray deplasmanında takımlarının yanında yerini alabilecek.
İl Spor Güvenlik Kurulu, 19.05.2024 Pazar günü Ali Sami Yen-Rams Park Stadı’nda oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe maçına 2 bin 400 misafir takım seyircisinin alınmasına karar vermiştir.
Misafir takım seyircisi, maçın oynanacağı Ali Sami Yen Stadı'na toplu olarak giriş yapabilecektir.
Derbide çifte kupa planı
Öte yandan Galatasaray yönetiminin, Fenerbahçe derbisinde hem Süper Kupa'yı hem de şampiyonluk kupasını kaldırma planı bulunuyor.
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