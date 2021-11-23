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    Galatasaray - Fenerbahçe derbisini çılgın milyarder izledi

    Endonezyalı milyarder Gilang Widya Pramana, Galatasaray-Fenerbahçe derbisini tribünde izledi.
    • Haber Merkezi
    • 23.11.2021 - 11:14
    • Güncelleme : 23.11.2021 - 11:22
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    Galatasaray - Fenerbahçe derbisini çılgın milyarder izledi

    Pazar akşamı oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisini sürpriz bir isim de tribünden izledi.

    Akşam'ın haberine göre; Endonezya'nın en zengin iş adamlarından olan Gilang Widya Pramana, dev derbiyi tribünden takip etti.

    "UMARIM ENDONEZYA'DA DA FUTBOL BÖYLE GELİŞİR"

    Instagram'da 1.7 milyon takipçisi bulunan ve buradan fotoğraf paylaşan Gilang Widya Pramana, "Farklı bir atmosfer. Maç boyunca ayakta durmak zorunda kaldık. Ev sahibi son dakikada kaybetti. Maç gergindi. Atmosfer harikaydı. Umarım Endonezya'da da futbol böyle gelişir." ifadelerini kullandı.

    Galatasaray - Fenerbahçe derbisini çılgın milyarder izledi #1

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