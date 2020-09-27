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    Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yayınlayacak olan kanallar

    Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yayınlayacak olan kanallar

    Bu akşam oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, dünyanın birçok ülkesinde canlı olarak yayınlanacak.
    • Haber Merkezi
    • 27.09.2020 - 09:27
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    Süper Lig'in 3. haftasında ilk iki maçını kazanan Galatasaray ile 1 galibiyet 1 beraberlik alan Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

    Ezeli rakiplerin Türk Telekom Stadı'nda kozlarını paylaşacağı maç, saat 19.00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.

    49 FARKLI KANALDAN YAYINLANACAK

    Dev mücadele sadece Türkiye'de değil dünyanın birçok ülkesinde de futbolseverler için ekrana getirilecek.

    Şu ana kadar 49 farklı kanal, mücadeleyi canlı aktaracağını açıkladı.

    12 AVRUPA ÜLKESİ

    Kritik mücadeleyi Avrupa’dan 12 ülke naklen yayınlayacak. Avrupa’daki derbi yayıncıları şu şekilde:

    SportKlub 3: Hırvatistan, Sırbistan, Makedonya, Karadağ
    beIN Sports FR: Fransa
    Sport 2: Çekya, Slovakya, Macaristan
    Sport 4: İsrail
    Look Sport: Romanya
    K Sport: Kosova
    SportKlub 2: Slovenya

    Tüm kanalların listesi:

    Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yayınlayacak olan kanallar #1



























     

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