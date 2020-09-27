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Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yayınlayacak olan kanallar

Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yayınlayacak olan kanallar

Bu akşam oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, dünyanın birçok ülkesinde canlı olarak yayınlanacak.