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Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yayınlayacak olan kanallar
Bu akşam oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, dünyanın birçok ülkesinde canlı olarak yayınlanacak.
- Haber Merkezi
- 27.09.2020 - 09:27
Süper Lig'in 3. haftasında ilk iki maçını kazanan Galatasaray ile 1 galibiyet 1 beraberlik alan Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.
Ezeli rakiplerin Türk Telekom Stadı'nda kozlarını paylaşacağı maç, saat 19.00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.
49 FARKLI KANALDAN YAYINLANACAK
Dev mücadele sadece Türkiye'de değil dünyanın birçok ülkesinde de futbolseverler için ekrana getirilecek.
Şu ana kadar 49 farklı kanal, mücadeleyi canlı aktaracağını açıkladı.
12 AVRUPA ÜLKESİ
Kritik mücadeleyi Avrupa’dan 12 ülke naklen yayınlayacak. Avrupa’daki derbi yayıncıları şu şekilde:
SportKlub 3: Hırvatistan, Sırbistan, Makedonya, Karadağ
beIN Sports FR: Fransa
Sport 2: Çekya, Slovakya, Macaristan
Sport 4: İsrail
Look Sport: Romanya
K Sport: Kosova
SportKlub 2: Slovenya
Tüm kanalların listesi: