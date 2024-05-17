Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin 11'leri netleşiyor Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin heyecanı devam ederken, iki takımın teknik direktörleri Okan Buruk ve İsmail Kartal'ın sahaya sürmeyi planladığı kadrolar netlik kazandı.

ensonhaber.com

Süper Lig’in 37. haftasında sezonun en kritik maçı oynanacak.

Okan Buruk yönetimindeki lider Galatasaray ile İsmail Kartal'ın çalıştırdığı ikinci Fenerbahçe, pazar günü saat 19.00’da Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde karşılaşacak.

Bu önemli müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Süleyman Özay yapacak. Maçın 4. hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak.

Okan Buruk, kazanan takımı bozmayacak

Kritik 90 dakika öncesinde ise teknik direktör Okan Buruk, sahaya çıkaracağı 11'i büyük ölçüde belirledi. Deneyimli çalıştırıcı, son haftalarda kazanan kadroyu çok fazla değiştirmeyecek.

Galatasaray'ın kalesini Fernando Muslera koruyacak. Savunmanın solunda Derrick Köhn, sağında ise Kaan Ayhan forma giyecek. Stoper mevkinde Victor Nelsson'un yanında oynayacak oyuncu ise henüz netleşmedi.

Ya Abdülkerim ya da Davinson oynayacak

Okan Buruk, Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez arasında tercih yapacak.

Orta sahanın merkezinde yine Lucas Torreira ve Kerem Demirbay olacak. Fatih Karagümrük maçında galibiyet golünü atan Berkan Kutlu da seçenekler arasında yer alıyor.

Hücum hattı değişmiyor

Kanatlarda, son haftaların formda isimleri Barış Alper Yılmaz ve Hakim Ziyech görev yapacak. Forvet arkasında Dries Mertens, ileri uçtaysa Mauro Icardi forma giyecek.

Kale, savunma ve orta saha belli

Sarı-lacivertlilerin de derbide sahaya çıkacağı kadro şekillenmeye başladı.

Kaleyi Dominik Livakovic’e emanet etmeyi planlayan Teknik Direktör İsmail Kartal’ın savunma hattını nasıl oluşturacağı merak konusu. Stoper mevkiinde Çağlar ve Oosterwolde formaya yakın isimler.

Sol bekte Ferdi Kadıoğlu maça ilk 11’de başlayacak, sağ bekte ise Osayi Samuel’in forma giyme ihtimali yüksek..

Sarı-lacivertli teknik heyetin orta sahada ilk tercihi Fred olacak.

Kayserispor’a karşı 6 numara pozisyonunda başarılı bir oyun sergileyen Alexander Djiku’nun, yeniden aynı bölgede görev alması bekleniyor.

Hücum hattında değişiklik yaşanabilir

Fenerbahçe’nin etkili ayaklarından Sebastian Szymanski de formaya en yakın isim. Sol kanatta Dusan Tadic, sağ kanatta ise Cengiz Ünder görev alacak.

İsmail Kartal, ileri uçta kaptan Edin Dzeko ya da son haftaların formda ismi Michy Batshuayi’ye şans verecek.