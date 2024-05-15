Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları belli oldu Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçının bilet fiyatları 1300 TL ile 30 bin TL arasında satışa sunuldu.

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Süper Lig'in 37. haftası, sezonun belki de en kritik maçına sahne olacak.

Lider Galatasaray ile en yakın takipçisi Fenerbahçe, derbi mücadelesinde karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılı takımın ev sahipliğinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka, 19 Mayıs Pazar akşamı saat 19.00'da başlayacak.

En ucuz bilet 1300 TL

Bu kritik randevunun bilet fiyatları ise resmen belli oldu.

Sarı-kırmızılı takım, bilet fiyatlarının 1300 TL ile 30 bin TL arasında satışa sunulduğu açıklandı.

Çarşamba günü öncelikli olarak satışa sunulacak biletler, perşembe günü genel satışa açılacak.

Galatasaray'a şampiyonluk için 1 puan yetecek

Süper Lig’in 36. haftasında Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 3-2 mağlup eden Galatasaray'a, Fenerbahçe derbisinde 1 puan dahi şampiyonluğu ilan etmek için yetecek.

Galatasaray'ın sahasında Fenerbahçe'ye yenilmesi halinde ise şampiyonluk yarışı son haftaya kalacak.