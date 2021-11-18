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Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi
Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi, Halil Umut Meler oldu.
- Haber Merkezi
- 18.11.2021 - 12:16
- Güncelleme : 18.11.2021 - 13:16
Süper Lig'in 13. haftasında Nef Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu.
DERBİDE DÜDÜK HALİL UMUT MELER'DE
MHK'dan yapılan açıklama göre derbide Halil Umut Meler düdük çalacak.
Derbide Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre İyisoy ile İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenirken, Erkan Özdamar 4. hakem olarak görev alacak.
Diğer maçları yönetecek hakemler şu şekilde:
Hatayspor-Antalyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu
Giresunspor-Yeni Malatyaspor: Cüneyt Çakır
Başakşehir-Sivasspor: Mete Kalkavan
Alanyaspor- Beşiktaş : Alper Ulusoy
Kasımpaşa-Karagümrük: Fırat Aydınus
Altay-Adana Demirspor: Hüseyin Göçek
Konyaspor-Rizespor: Atilla Karaoğlan
Trabzonspor-Gaziantep FK: Suat Arslanboğa
Kayserispor-Göztepe: Zorbay Küçük