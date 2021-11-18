Euro
11.9883
-0.46%
Dolar
10.5553
-0.73%
Altın
625.72
-1.88%
Borsa
1.711
0.24%
Bitcoin
636.500
0.05%
BTXN Coin
21.08
-2.04%
13ºC
İstanbul
Bulutlu 13 C
    Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi

    Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi

    Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi, Halil Umut Meler oldu.
    • Haber Merkezi
    • 18.11.2021 - 12:16
    • Güncelleme : 18.11.2021 - 13:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Süper Lig'in 13. haftasında Nef Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu.

    DERBİDE DÜDÜK HALİL UMUT MELER'DE

    MHK'dan yapılan açıklama göre derbide Halil Umut Meler düdük çalacak.

    Derbide Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre İyisoy ile İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenirken, Erkan Özdamar 4. hakem olarak görev alacak.

    Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi #1

    Diğer maçları yönetecek hakemler şu şekilde:

    Hatayspor-Antalyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu

    Giresunspor-Yeni Malatyaspor: Cüneyt Çakır

    Başakşehir-Sivasspor: Mete Kalkavan

    Alanyaspor- Beşiktaş : Alper Ulusoy

    Kasımpaşa-Karagümrük: Fırat Aydınus

    Altay-Adana Demirspor: Hüseyin Göçek

    Konyaspor-Rizespor: Atilla Karaoğlan

    Trabzonspor-Gaziantep FK: Suat Arslanboğa

    Kayserispor-Göztepe: Zorbay Küçük

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir