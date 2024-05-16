Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi Arda Kardeşler! Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçını Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler, ligin ilk yarısında 0-0 biten derbide de düdük çalmıştı.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 37. haftası, sezonun en kritik maçına sahne olacak.

Ligin bitimine 2 hafta kala 99 puanı bulunan Okan Buruk yönetimindeki lider Galatasaray ile 93 puanı olan İsmail Kartal'ın çalıştırdığı ikinci Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

Bu dev derbi 19 Mayıs Pazar akşamı, sarı-kırmızılı takımın ev sahipliğinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak.

Arda Kardeşler düdük çalacak

Kritik randevu öncesinde ise müsabakayı yönetecek hakem resmen belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Dijital Atama Yöntemi ile belirlemesi üzerine maçta hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.

Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Süleyman Özay yapacak. Maçın 4. hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak.

Kariyerinde 2 kez derbi yönetti

Bursa bölgesi hakemi olan Arda Kardeşler, bu maçla birlikte kariyerinde ikinci kez Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde düdük çalacak.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan derbi, başladığı gibi 0-0 sona ermişti.

Kardeşler, daha önce 8 Mayıs 2022 tarihinde Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Dolmabahçe'deki derbiyi de yönetti ve mücadele 1-1 berabere tamamlandı.

Kalan 9 maçı yönetecek isimler de belli oldu

Öte yandan Süper Lig’de 37. hafta heyecanı yarın, 18 Mayıs Cumartesi ve 19 Mayıs Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

Söz konusu müsabakaları yönetecek hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu’nun internet sitesinden duyuruldu.

Süper Lig’de 37. haftanın programı ve görev yapacak hakemler şöyle:

Yarın

17.00 İstanbulspor - Sivasspor: Ömer Faruk Turtay

20.00 Antalyaspor - Adana Demirspor: Turgut Doman

18 Mayıs Cumartesi

19.00 Beşiktaş - Hatayspor: Cihan Aydın

19.00 Ankaragücü - Pendikspor: Volkan Bayarslan

19.00 Rizespor - Kasımpaşa: Burak Pakkan

19.00 Samsunspor - Alanyaspor: Mert Güzenge

19.00 Gaziantep FK - Fatih Karagümrük: Zorbay Küçük

19.00 Başakşehir - Trabzonspor: Tugay Kaan Numanoğlu

19.00 Kayserispor - Konyaspor: Halil Umut Meler

19 Mayıs Pazar

19.00 Galatasaray - Fenerbahçe: Arda Kardeşler