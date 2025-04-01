Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını tamamladı

AA & Ensonhaber
Galatasaray, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti.
Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
GALATASARAY, FENERBAHÇE'YE KONUK OLACAK
Sarı-kırmızılılar, Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın saat 20.45’te deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.
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