Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını tamamladı
AA & Ensonhaber

Galatasaray, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

GALATASARAY, FENERBAHÇE'YE KONUK OLACAK

Sarı-kırmızılılar, Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın saat 20.45’te deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

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Emre Çalışkan
Editor