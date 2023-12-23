Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını tamamlandı

AA
Süper Lig'in 18. haftasında 24 Aralık Pazar akşamı derbide Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.
Antrenman taktik çalışmasıyla tamamlandı
İki grup halinde 8'e 2 pasla süren idmanın, taktik çalışmayla sona erdiği aktarıldı.
Galatasaray, bu antrenmanla derbinin hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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