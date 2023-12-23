Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını tamamlandı
AA

Süper Lig'in 18. haftasında 24 Aralık Pazar akşamı derbide Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.

Antrenman taktik çalışmasıyla tamamlandı

İki grup halinde 8'e 2 pasla süren idmanın, taktik çalışmayla sona erdiği aktarıldı.

Galatasaray, bu antrenmanla derbinin hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)