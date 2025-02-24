Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri

Haber Merkezi

Süper Lig'de 25. haftanın kapanış maçında Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Müsabakayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.

Tecrübeli hakemin yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic'in üstleneceği derbinin dördüncü hakemi Kadir Sağlam olacak.

PUAN FARKI 6

Süper Lig'de çıktığı 23 mücadelede 20 galibiyet, 3 beraberlik alan sarı-kırmızılı takım, yoluna namağlup devam ediyor.

Ligde 63 puan toplayan Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

Sarı-lacivertli ekip ise 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgiyle 57 puan topladı. Zirvenin en yakın takipçisi Fenerbahçe, ikinci sırada yer alıyor.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Toreira, Lemina, Sara, Barış Alper Yılmaz, Sallai, Osimhen

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Skriniar, Çağlar Söyüncü, Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, Fred, Szymanski, Kostic, Tadic, Dzeko, En-Nesyri