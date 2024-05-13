Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi

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Süper Lig'de 37. hafta programı açıklandı.
Ligde 37. haftada yapılacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, 19 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.
İşte haftanın programı:
17 Mayıs Cuma:
17.00 İstanbulspor-Sivasspor
20.00 Antalyaspor-Adana Demirspor
18 Mayıs Cumartesi:
19.00 Beşiktaş-Hatayspor
19.00 Ankaragücü-Pendikspor
19.00 Rizespor-Kasımpaşa
19.00 Samsunspor-Alanyaspor
19.00 Gaziantep FK-Fatih Karagümrük
19.00 Başakşehir-Trabzonspor
19.00 Kayserispor-Konyaspor
19 Mayıs Pazar:
19.00 Galatasaray-Fenerbahçe
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