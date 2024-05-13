Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi
ensonhaber.com

Süper Lig'de 37. hafta programı açıklandı.

Ligde 37. haftada yapılacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, 19 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

İşte haftanın programı:

17 Mayıs Cuma:

17.00 İstanbulspor-Sivasspor

20.00 Antalyaspor-Adana Demirspor

18 Mayıs Cumartesi:

19.00 Beşiktaş-Hatayspor

19.00 Ankaragücü-Pendikspor

19.00 Rizespor-Kasımpaşa

19.00 Samsunspor-Alanyaspor

19.00 Gaziantep FK-Fatih Karagümrük

19.00 Başakşehir-Trabzonspor

19.00 Kayserispor-Konyaspor

19 Mayıs Pazar:

19.00 Galatasaray-Fenerbahçe