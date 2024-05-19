Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin VAR'ı Fabio Maresca!

İHA
Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe bugün saat 19.00'da RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek.
Zorlu mücadelede hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.
Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Süleyman Özay yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Direnç Tonusluoğlu olacak.
VAR'da Fabio Maresca olacak
Mücadelede VAR koltuğunda İtalya Futbol Federasyonu'ndan Fabio Maresca oturacak. AVAR'da da Atilla Karaoğlan, Deniz Caner Özaral ve Koray Gençerler görev yapacak.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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