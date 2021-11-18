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    Galatasaray - Fenerbahçe maçı öncesi muhtemel 11'ler

    Galatasaray - Fenerbahçe maçı öncesi muhtemel 11'ler

    Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe ile karşılaşacak. Ezeli rakiplerin muhtemel 11'leri belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 18.11.2021 - 11:34
    • Güncelleme : 18.11.2021 - 12:16
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    Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

    Milli aranın ardından takıma dönecek futbolcularla son kez çalışacak olan teknik adamların kafasındaki ilk 11 de yavaş yavaş ortaya çıktı.

    Çift santrfor oynama kararı alan Fatih Terim'in Diagne ve Halil'i sahaya sürmesi beklenirken, Pereira'nın da 4'lü sistemle sahaya çıkacağı öğrenildi.

    Galatasaray'da Arda Turan ve Sacha Boey, sakatlıkları nedeniyle derbide forma giyemeyecek. Fenerbahçe'de ise Gustavo'nun yanı sıra Altay Bayındır ve Enner Valencia da derbide kesin olarak yer almayacak.

    MUHTEMEL 11'LER

    Galatasaray: Muslera, Van Aanholt, Nelsson, Marcao, Yedlin, Berkan, Cicaldau, Kerem, Morutan, Halil, Diagne

    Galatasaray - Fenerbahçe maçı öncesi muhtemel 11 ler #1

    Fenerbahçe: Berke, Novak, Kim Min-Jae, Attila Szalai, Tisserand, Sosa, Zajc, Ferdi, İrfan Can, Mesut Özil, Berisha

    Galatasaray - Fenerbahçe maçı öncesi muhtemel 11 ler #2

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