Galatasaray - Fenerbahçe maçının hakemi

Haber Merkezi

Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de 25. hafta maçlarının hakemlerini açıkladı.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisini Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.

Vincic, bu sezon Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde birer kez görev yaptı.

Borussia Dortmund-Real Madrid arasında geçen sene oynanan son Şampiyonlar Ligi finalini yönetti. Bu hafta ise Şampiyonlar Ligi'nde PSV-Juventus maçında görev aldı.

GALATASARAY İSTEMİYORDU

Öte yandan Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe derbisi için TFF'ye başvuruda bulunmuştu.

Sarı-kırmızılar dev karşılaşma için hakem Slavko Vincic'i istemediğini TFF'ye sözlü olarak bildirmişti.

Galatasaray, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Maribor kulübünün bulunduğu kentte doğan Vincic'in tarafsız olmayacağı görüşündeydi.

SLAVKO VINCIC KİMDİR?

25 Kasım 1979 doğumlu Slovenyalı futbol hakemi Slavko Vincic, 2010 yılından bu yana FIFA kokartı taşımakta. Avrupa'nın en prestijli liglerinde ve turnuvalarında görev alan Vincic, UEFA'nın en güvendiği isimlerin başında geliyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali (2024): Real Madrid ile Borussia Dortmund arasında oynanan dev finalde düdük çaldı.

UEFA Avrupa Ligi Finali (2022): Eintracht Frankfurt - Rangers maçını yönetti.

EURO 2020: İspanya - İsveç, İsviçre - Türkiye ve İtalya - Belçika çeyrek final maçlarında görev aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali (2021): Porto - Chelsea karşılaşmasını yönetti.

UEFA Avrupa Ligi Yarı Finali (2021): Arsenal ile Villarreal arasındaki mücadelede düdük çaldı.

UEFA Avrupa Ligi Finali (2021): Villarreal ile Manchester United arasındaki final maçını yönetti.