Galatasaray - Fenerbahçe maçının hakemi kim olacak

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Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi için yapılan değerlendirmelerde Halil Umut Meler'in öncelikli isimlerden biri olması beklenirken, Meler'in Şampiyonlar Ligi'ndeki Club Brugge-Atalanta maçındaki düşük performansı nedeniyle alternatif isimler öne çıkmaya başladı.

YABANCI HAKEMDE ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Fenerbahçe, derbiyi yabancı bir hakemin yönetmesini talep ederken, Galatasaray bu fikre sıcak bakmıyor. TFF, kulüpler arasında ortak bir mutabakat sağlanamayınca derbiyi yerli bir hakeme emanet etmeye karar verdi.

Bu doğrultuda, bu hafta dinlendirilen Mehmet Türkmen'in ismi ön plana çıktı. En son 31 Ocak'ta Eyüpspor-Sivasspor maçını yöneten Atilla Karaoğlan da derbi için ciddi adaylardan biri olarak öne çıkıyor.