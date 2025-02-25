Galatasaray - Fenerbahçe maçının hakemi Slavko Vincic ne kadar kazandı

Haber Merkezi

Taraftarların heyecanla beklediği Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşması golsüz sona erdi.

Derbinin hakemi Slavko Vincic'in 10 bin Euro ücret alacağı belirtildi. Sloven hakem, ayrıca günlük 800 euro harcırah aldı.

DERBİDE 9 SARI KART GÖSTERDİ

Sloven hakem Slavko Vincic, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin karşılaştığı maçta 9 sarı kart gösterdi.

Bu kartların 5 tanesin Galatasaraylı oyuncular, 2 tanesini ise Fenerbahçeli futbolcular gördü. 1'er sarı kart ise kulübedeki idari menajerlere çıktı.