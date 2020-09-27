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    Galatasaray-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

    Galatasaray-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

    Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek.
    • Haber Merkezi
    • 27.09.2020 - 17:59
    • Güncelleme : 27.09.2020 - 17:59
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    Günlerdir beklenen derbi nihayet geldi çattı...

    Galatasaray ile Fenerbahçe, Türk Telekom Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Mücadele saat 19.00'da başlayacak.

    İLK 11'LER BELLİ OLDU

    Galatasaray: Fatih Öztürk; Omar, Luyindama, Marcao, Linnes; Taylan Antalyalı; Feghouli, Belhanda, Emre Kılınç, Arda Turan; Falcao

    Fenerbahçe: Altay; Gökhan, Tisserand, Lemos, Caner, Gustavo, Sosa, Ozan, Deniz, Thiam, Valencia

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