Galatasaray - Fenerbahçe - CANLI SKOR

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GÜNCEL SKOR: GALATASARAY 0-0 FENERBAHÇE
1' Maç başladı.
Süper Lig'in 37. haftasında dev derbide Galatasaray ile Fenerbahçe mücadele ediyor.
Ali Sami Yen'de saat 19.00'da başlayan maçı hakem Arda Kardeşler yönetiyor.
Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde giren lider Galatasaray, ligin geride kalan 36 maçlık bölümünde 32 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak 99 puan topladı.
İkinci sırada bulunan Fenerbahçe ise 29 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 93 puana ulaştı.
İlk 11'ler
Galatasaray: Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Hakim Ziyech, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi
Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Alexander Djiku, Fred, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, Dusan Tadic, Michy Batshuayi
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